وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن 27 متنزهًا وساحة وحديقة تتوزع على مختلف أحياء ومخططات سكاكا جاهزة لاستقبال الزوار، وتشمل متنزهات الخزامى، والأمير عبدالإله، وقارا الجبلي، وحدائق النخيل، واللقائط والديدحان وغيرها.
وأشار الحموان إلى زراعة أنواع مختلفة من الأزهار الموسمية في الحدائق والمتنزهات، وقص وتهيئة الأشجار والمسطحات الخضراء، وصيانة شبكات الري والإنارة وألعاب الأطفال ودورات المياه دوريًا، بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، لينعم الأهالي والزوار بأفضل الخدمات التي تسهم في استمتاع الجميع بأوقاتهم وتحسين جودة الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر 2.1 مليون م2 مسطحات خضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.