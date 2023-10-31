2.1 مليون م2 مسطحات خضراء

هيأت أمانة منطقة الجوف 2.1 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء؛ لتلبية احتياجات المتنزهين من أهالي وزوار منطقة الجوف من العائلات والشباب، حيث تشهد المتنزهات والحدائق في مدن ومحافظات المنطقة زيادة في عدد الزوار مع اقتراب فصل الشتاء للاستمتاع بالأجواء المعتدلة والهواء النقي وسط خدمات متكاملة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن 27 متنزهًا وساحة وحديقة تتوزع على مختلف أحياء ومخططات سكاكا جاهزة لاستقبال الزوار، وتشمل متنزهات الخزامى، والأمير عبدالإله، وقارا الجبلي، وحدائق النخيل، واللقائط والديدحان وغيرها.

وأشار الحموان إلى زراعة أنواع مختلفة من الأزهار الموسمية في الحدائق والمتنزهات، وقص وتهيئة الأشجار والمسطحات الخضراء، وصيانة شبكات الري والإنارة وألعاب الأطفال ودورات المياه دوريًا، بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، لينعم الأهالي والزوار بأفضل الخدمات التي تسهم في استمتاع الجميع بأوقاتهم وتحسين جودة الحياة.