شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسباب ستجعلك تشرب ماء الكركم الساخن على الريق ابتداء من اليوم! (تعرف عليها) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

«الكركم» أو العقدة الصفراء هو تابل يستخدم كثيراً في الحضارات الآسيوية، وهو أحد مكونات الكاري، ولديه أيضاً خصائص مهمة مضادة للأكسدة، مضادة للالتهاب، مضادة للسرطان ومضادة للكآبة. والكركم هو من نفس عائلة الزنجبيل. الجزء المستخدم من أجل خصائصه الطبية هو الجذر. يستعمل منذ قديم الزمان في شرقي آسيا، ولكن استعماله يتزايد في أنحاء العالم في الأطباق اليومية، وأيضاً كمكمل غذائي وعلاج طبيعي. ما يجعل هذا التابل شعبياً لهذه الدرجة هو أنه، علاوة على تحسينه طعم العديد من الأطباق، غني بالخصائص العلاجية مثل محاربة الالتهاب، الحدّ من السموم وإبطاء عملية الشيخوخة.

ويمكن ادخال هذا التابل في النظام الغذائي، ويمكن أيضاً مزجه مع الماء الدافئ لشربه صباحاً على الريق، وهناك 8 فوائد لماء الكركم الساخن منها:

يحارب الالتهاب:

يرتبط الالتهاب المزمن في الجسم ببعض المشاكل الصحية الخطيرة، بما فيها التهاب المفاصل، عسر الهضم، وحتى السرطان. من جهة أخرى، تبين أن الكركمين فعال جداً في الحد من هذا النوع من الالتهاب، وهو يعطي نتائج أفضل من الأدوية المضادة للالتهابات.

يحمي الدماغ:

تم تحديد وجود مستويات متزايدة من هورمون النمو BDNF كواحد من أسباب الخرف ومرض ألزهايمر. لكن الكركمين يمكن أن يحدّ بفعالية من هذا الهورمون ويساعد الدماغ بهذه الطريقة على العمل بشكل صحيح.

مقاوم للسرطان:

الكركمين غني بمضادات الأكسدة القوية، وهذا ما يجعل منه أداة فعالة مضادة للسرطان.

يحسّن الهضم:

تناول الكركم بشكل منتظم قد ثبت أنه مفيد جداً لتحسين الهضم ووظائف الجهاز الهضمي.

يحمي القلب:

في دراسة نشرت سنة 2011، لوحظ أن الكركم يمنع تخثر الدم ويحدّ من تراكم الصفائح على الشرايين. وكشفت دراسة أخرى أدارها باحثون من جامعة Nigata للصيدلة وعلوم الحياة في اليابان، أن الكركم حسّن صحة القلب عند الجرذان بعد 3 أسابيع من إضافة الكركمين إلى نظامهم الغذائي.

يحدّ من أعراض التهاب المفاصل:

كشفت دراسة ظهرت سنة 2012 أن الكركمين مكون فعال مضاد للالتهابات غير ستيرويدي، أقوى وأكثر إفادة من أدوية التهابات المفاصل، لأنه يحدّ من الألم والتورم بشكل أسرع.

يحمي الكبد:

الكركم لا يقوم فقط بدور الحاجز الحامي للكبد من أجل مساعدته على التخلص من السموم بسهولة أكبر، لكنه يقوم أيضاً بتجديد خلايا الكبد التالفة. بالإضافة إلى هذا، يحسّن الكركم بشكل كبير وظيفة المرارة أيضاً.

يجعل الجسم قلوياً:

الكركم قلوي، وهذا يعني أنه يعادل الوسط الحمضي ويلغي تأثيره في الجسم الذي تم ربطه في الكثير من المرات بالسرطان.

طريقة تحضير ماء الكركم:

مقدار ملعقة صغيرة من الكركم (العقدة الصفراء) بالإضافة إلى رشة من البهار الأسود لتحسين امتصاص الكركم في الجسم

امزجوها في كوب من الماء الدافئحرّكوا بشكل متواصل حتى تذوب المكونات بشكل جيد اشربوه وهو ساخن.