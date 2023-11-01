انت الان تتابع بلجيكا.. نقابات عمال النقل ترفض التعامل مع شحنات أسلحة تُرسل لإسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

دعت نقابات عمال النقل البلجيكية أمس الثلاثاء أعضاءها إلى رفض تحميل أو تفريغ شحنات الأسلحة التي ترسل إلى إسرائيل لمحاربة حركة حماس الفلسطينية.

وتفصيلاً، قالت نقابات العمال في بيان مشترك: "بينما تجري عمليات إبادة جماعية في فلسطين، يرى العاملون في مطارات مختلفة في بلجيكا شحنات أسلحة في طريقها إلى منطقة الحرب"، وفقًا لما نقلت "رويترز".

وامتنع متحدث باسم الحكومة البلجيكية عن التعليق على ما إذا كانت هناك أسلحة تشحن إلى المنطقة عبر بلجيكا.

وقالت النقابات إن تحميل أو تفريغ هذه الأسلحة يعني المساهمة في إمداد الأنظمة التي تقتل الأبرياء، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وأضافت النقابات: "نحن، العديد من النقابات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية الأرضية، ندعو أعضاءنا إلى عدم التعامل مع أي رحلات جوية تحمل معدات عسكرية إلى فلسطين-إسرائيل، مثلما كانت هناك اتفاقيات وقواعد واضحة في بداية الصراع مع روسيا وأوكرانيا".