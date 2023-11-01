تراند اليوم : تعليق "الصرامي" على مطالبة كريستيانو بتغيير حكم مباراة النصر أمام الاتفاق

صحيفة الخليج 365: علق المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر سعود الصرامي، على مطالبة لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو بتغيير حكم مباراة فريقه أمام الاتفاق.

مطالبة قانونية

وقال الصرامي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": مطالبة رونالدو باستبدال حكم مباراة النصر والاتفاق مطالبة قانونية تصب في صالح لعبة كرة القدم لإنقاذ سمعتها من الشوشرة.

الإثارة والتشويق

وتابع: في كرة القدم الجمهور يحضر لمشاهدة الأهداف والمتعة ويعيش الإثارة والتشويق، ولكن الحكم حول اللقاء لفوضى لفشله في إدارة المباراة.

حكم المباراة

الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو طالب بتغيير حكم المباراة بيرو مازا، وذلك بعد انفعاله عليه وإشهار الأخير البطاقة الصفراء.