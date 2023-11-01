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تراند اليوم : إحكام تكشف عن 5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات

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صحيفة الخليج 365 : أعلنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة عن 5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات.

وأوضحت الأمانة خلال تغريدة عبر حسابها على منصة إكس، أن الشروط تتمثل الآتي :

1 - تقديم الطلب قبل تاريخ 1444/5/5هـ

2 - ألا يكون العقـار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات

3- أن يكون العقار محل طلب التملك تـم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر في 1387/11/9هـ.

4- وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائية وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي

5 - تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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