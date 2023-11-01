تراند اليوم : إحكام تكشف عن 5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات

صحيفة الخليج 365 : أعلنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة عن 5 شروط لقبول طلبات تملك العقارات.

وأوضحت الأمانة خلال تغريدة عبر حسابها على منصة إكس، أن الشروط تتمثل الآتي :

1 - تقديم الطلب قبل تاريخ 1444/5/5هـ

2 - ألا يكون العقـار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات

3- أن يكون العقار محل طلب التملك تـم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر في 1387/11/9هـ.

4- وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائية وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي

5 - تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد