تراند اليوم : بالفيديو .."يوشا السياري" تكشف عن موقف حدث لها مع امرأة أثناء صلاتها .. وتعلق: لو أنا مسيحية أو يهودية وشفت هالأسلوب بهج

صحيفة الخليج 365: وثقت مشهورة التيك توك، يوشا السياري مقطع فيديو، انتقدت خلاله طريقة امرأة قدمت لها نصيحة بشأن الصلاة بصوت عالي.

وأوضحت يوشا خلال الفيديو أنها توجهت إلى مصلى لأداء الصلاة، وكان يوجد في المصلى نحو 5 أو 6 فتيات، مشيرة إلى أنها بدأت الصلاة بعد تكبير المؤذن.

وأضافت:" بعدما انتهيت من الصلاة تفاجأت بامرأة توجه لي نصيحة بصوت عالي أمام باقي الفتيات، وقالت :(ما تعرفين أن الصلاة وقت الأذان غير مستحبة، ويفضل تستغلين هذا الوقت في الذكر).