شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل في "مبرمجي ذكاء المستقبل".. إليك التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالتعاون مع وزارة التعليم، فتح باب التسجيل في برنامج (مبرمجي ذكاء المستقبل) في مرحلته الثالثة، مستهدفًا 5 آلاف طالب وطالبة في التعليم العام، لتطوير قدرات الجيل الناشئ وتعريفهم بمبادئ الذكاء الاصطناعي.

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ويستهدف البرنامج في جميع مراحله، 30 ألف طالب وطالبة.

تفاصيل البرنامج

وسينطلق البرنامج في مرحلته الثالثة يوم الأحد 26 نوفمبر الحاليّ عن بُعد، ويقدم باللغتين العربية والإنجليزية، لطلاب وطالبات الصف الثالث متوسط والمرحلة الثانوية.

إذ يهدف البرنامج إلى تعريف طلاب التعليم العام بالذكاء الاصطناعي وتحفيز اهتمامهم به في المواضيع التالية:

- مقدمة في الذكاء الاصطناعي وبرمجة السيارات الذكية وتعلم الآلة والرؤية الحاسوبية، تقدم في 25 ساعة تدريبية لمدة 10 أيام بواقع ساعتين ونصف يوميًا، ويمنح الطلاب والطالبات شهادات معتمدة من سدايا ووزارة التعليم.

ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج من الطلاب والطالبات زيارة هذا الرابط، وسيكون البرنامج متاحًا للتسجيل حتى يوم الجمعة 10 نوفمبر الحاليّ.

بناء القدرات الوطنية

ويعد البرنامج أحد مبادرات (سدايا) المعرفية في بناء الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته المتعددة، وفي إطار جهودها في بناء القدرات الوطنية عبر تزويدهم بالمهارات اللازمة/ من خلال برامج متخصصة تُقدم وفق أحدث الممارسات العالمية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء قدرات بشرية وطنية منافسة عالميًا.