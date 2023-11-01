تراند اليوم : بالفيديو.. طيار سعودي يروي قصة رحلة طيران للملك فيصل تعرضت لعطل أثناء تحليقها في الجو 

صحيفة الخليج 365: روى طيار سعودي سابق جزاع الشمري، تفاصيل قصة رحلة طيران للملك فيصل تعرضت لعطل أثناء تحليقها في الجو.

وقال الطيار، خلال مقابلة بقناة "العربية"؛ إن الملك فيصل رحمه الله عام 65 أثناء سفره لأمريكا في أول زيارة رسمية بدلاً من أخيه حدث عطل بمحرك الطائرة خلال مرورها بالمحيط.

وأضاف: حدث عطل بأحد محركات الطائرة 720 وكان أقرب مطار عاصمة البرتغال "لشبونة"، فالكابتن نهار رجع للملك فيصل لإبلاغه بمشكلة في المحرك وأنهم مضطرين للهبوط في لشبونة.

وأشار: الملك فيصل قال لنهار أنا ملك بالأرض وأنت ملك بالجو، موضحا: الملك فيصل أثناء خروجه من الطائرة، فالمضيفة كان معها بطاقات حق الركاب الترانزيت فقام أخذ كارت ونزل وقال لها هذي بطاقتي خذيها.