تراند اليوم : شاهد: مواطن يكشف سر شبابه رغم تجاوز عمره 56 عاما!

صحيفة الخليج 365: كشف المواطن سلمان الطويلعي 56 عاما عن تأثير الرياضة على حياته ومظهره.
وقال خلال مقطع فيديو:" الرياضة تجعل الإنسان أصغر من عمره ب 10 أعوام أو 15 عاما".
وتابع:" المشي أسلوب حياة، أما الرياضة شيء مختلف، مثل الركض وركوب الدراجات".
صحيفة الخليج 365: كشف المواطن سلمان الطويلعي 56 عاما عن تأثير الرياضة على حياته ومظهره.
وقال خلال مقطع فيديو:" الرياضة تجعل الإنسان أصغر من عمره ب 10 أعوام أو 15 عاما".
وتابع:" المشي أسلوب حياة، أما الرياضة شيء مختلف، مثل الركض وركوب الدراجات".
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