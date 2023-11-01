اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد: مواطن يكشف سر شبابه رغم تجاوز عمره 56 عاما!

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: كشف المواطن سلمان الطويلعي 56 عاما عن تأثير على حياته ومظهره.

وقال خلال مقطع فيديو:" الرياضة تجعل الإنسان أصغر من عمره ب 10 أعوام أو 15 عاما".

وتابع:" المشي أسلوب حياة، أما الرياضة شيء مختلف، مثل الركض وركوب الدراجات".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا