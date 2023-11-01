تراند اليوم : شاهد.. ضابط هندي يجري أغرب عملية إنعاش قلبي لثعبان مسموم

ترجمة حصرية: أظهر مقطع فيديو ضابط هندي وهو يحاول إنقاذ ثعبان ويجري له إنعاشًا قلبيًا رئويًا من الفم بعد أن تسمم بالمبيدات الحشرية.

وأبان الفيديو الضابط ويدعى أتول شارما، من ولاية ماديا براديش، وهو يتعامل مع ثعبان غير سام انزلق إلى خط أنابيب مياه محلي يعالج بالمبيدات الحشرية يوم الثلاثاء الماضي.

ويمكن رؤية الشرطي وهو يمسك الثعبان بلا حراك من رأسه وينفخ الهواء في فمه بشكل متكرر ويرشه بحفنات من الماء النظيف لغسل المبيد الحشري حتى بدا أن الثعبان قد استجاب وقام بتأهيله قبل إعادته بأمان إلى البرية، حسبما ذكرت صحيفة إنديا توداي.