تراند اليوم : شاهد.. مقتل أمريكي ونجل زوجته على يد جاره بسبب إزعاجهم له في مدينة نيويورك

ترجمة حصرية : وثق مقطع فيديو لحظة قيام أمريكي من أصول أفريقية بإطلاق النار على جاره وابن زوجته أمام باب شقتهما، ما أودى بحياتهما في الحال وذلك بسبب إزعاجهم له في نيويورك.

وأظهر الفيديو القاتل يتوجه إلى شقة المجني عليهما وخرجت امرأة وتحدثت معه، ونشب بينهما خلاف وتطور الأمر حيث تدخل زوج السيدة وتوجه ناحية الجاني وهو يحمل مقص، فيما خرج ابن السيدة أيضا لمعرفة ما يحدث. حسب "نيويورك بوست".

وتظهر اللقطات الجاني وهو يطلق النار على الرجل البالغ من العمر 47 عاما، ثم يوجه السلاح إلى الشاب، الذي أصيب أثناء محاولته الفرار وسقط متوفيا.

وفي اللقطات التالية من الفيديو عاد الجاني إلى الرجل الجريح وأطلق عليه المزيد من الأعيرة النارية قبل أن يفر من المبنى.