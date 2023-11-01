تراند اليوم : الاتحاد الكويتي لكرة القدم يصدر عقوبات بحق كل من ناديي الكويت و القادسية وخالد الغانم والشيخ فهد طلال

صحيفة الخليج 365: قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، تغريم الكويت والقادسية 10 آلاف دينار، وحرمان خالد الغانم و الشيخ فهد طلال الفهد من دخول الملعب لموسم.

وتضمنت العقوبات أيضا حرمان عادل عقلة من دخول الملعب لموسم، وغرامة 2000 دينار، ومعاقبة القادسية والكويت مباراة واحدة بدون جمهوره.

وكانت مباراة الكويت والقادسية المقامة ضمن الجولة السادسة من دوري زين الممتاز، شهدت اشتباك بالأيدي في المنصة الرئيسية لملعب المباراة باستاد حمد الحمد بين إداريي الكويت والقادسية.

الجدير بالذكر أن ناديي القادسية والكويت قد تعادلا 1-1 يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة السادسة من الدوري الممتاز.