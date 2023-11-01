شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متباينة الشدة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة اليوم الأربعاء، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبة انعدام في مدى الرؤية، وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول، وصواعق رعدية، على محافظتي الحناكية والمهد.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء.

أمطار خفيفة على العيص

كما نبه المركز من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على المدينة المنورة والعيص وبدر ووادي الفرع.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 2 من ظهر غد الأربعاء، وتستمر حتى الساعة 9 مساء.