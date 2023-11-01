شكرا لقرائتكم خبر عن تسبب السرطان أطباء يحذرون من غسل الكبدة بالماء قبل الطهي..ويكشفون عن الطريقة الصحيحة لغسلها ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

من الأخبار المتداولة أن الهيئات الطبية تحذر تحذيرا شديدا من غسل الكبدة قبل طهيها لأنها تخسر الكثير من فوائدها وتعرضنا للكثير من الأمراض وخاصة الكبدة الطازجة وتتعدد فوائد الكبدة لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم والناس التى تعانى من الأنيميا ينصحهم الأطباء بتناول الكبدة لأنها تحتوى على نسبة عالية من الحديد.

غسل الكبدة بطريقة صحيحة تجنبنا الأمراض والوفاة

من النصائح التي يتم توجيهها:

لا تغسل الكبدة لأنها تحتوى على تكتلات دموية تحتوي على القيمة الغذائية المفيدة للجسم و بالغسل تفقد الكبدة هذه الفائدة. تغسل الكبدة بوضعها فى الخل والملح وتترك لمدة 10-15 دقيقة تقريبا ثم يتم طهيها بالطريقة المرتدة.

والكبدة الطازجة تغسل بوضعها فى الخل والملح وعصير الليمون وتترك حتى تخرج الدم والزيارة الموجودة بها ثم تطهى.

إذا أردت وضع الكبدة الطازجة فى الفريزر تقطع قطع صغيرة أو كبيرة حسب الرغبة وتغسل تحت الماء الجارى ثم توضع فى خل وملح ويوضع في مصفاة تقوم بتصفية الدم والمياه الزائدة الموجودة بها.

هناك طريقة أخرى وتعتبر الطريقة المثلى لغسل الكبدة وهي بوضع الخل في ماء مغلي على النار وتوضع فيه الكبدة لمدة دقيقة واحدة ثم تخرج وتطهى.

أضرار غسل الكبدة بالماء قبل الطهى

من أبرز أضرار غسل الكبدة بالماء هي:

يتسبب غسل الكبدة بالعديد من الأمراض التي تضر الجسم وقد يصيب الإنسان بالسرطان .

كما أنه علاوة على ذلك تفقد الكبدة كل ما تحتويه من فيتامينات داخل الأنسجة الخاصة بها وذلك يجعل قيمتها الغذائية شبه معدومة.

ومن المعروف أن ما تعتبره دماء أو أوساخ فى الكبدة هو نوع من فوائد الكبدة والتى تخسره الكبدة عند القيام بغسلها.