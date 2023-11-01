تراند اليوم : كان يجب طرد رونالدو.. بالفيديو: سمير عثمان يكشف عن أبرز الأخطاء التي وقع فيها حكم مباراة النصر والاتفاق

صحيفة الخليج 365 :كشف الخبير التحكيمي سمير عثمان، عن أبرز الحالات التحكيمية التي شهدتها مباراة النصر والاتفاق أمس ضمن بطولة كأس الملك والتي انتهت بفوز النصر بهدف نظيف.

وقال عثمان عبر برنامج أكشن مع وليد الدقيقة 15 شهدت ضربة جزاء لم تحتسب لفريق الاتفاق بسبب عرقلة اللاعب داخل منطقة الجزاء.

وأوضح أن الدقيقة 48 قرار صحيح بإلغاء هدف لاعب النصر أندرسون تاليسكا بسبب وجود تسلل، مؤكدا أن قرار الحكم بطرد اللاعب ذاته في الدقيقة 55 صحيح.

وأشار إلى أن الدقيقة 84 كان يجب طرد رونالدو بالبطاقة الصفراء الثانية بعدما نال بطاقة صفراء في الدقائق الأولى من عمر المباراة.

وبين أن الدقيقة 89 من عمر المباراة شهدت قرار خطأ بطرد لاعب الاتفاق مشيرا إلى أن اللاعب لا يستحق الطرد.