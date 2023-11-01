ويصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة 1320 ريالًا بدلًا من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالًا.
وتشمل الزيادةُ جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ5000 ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. بدء زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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