غدا.. بدء زيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20%

يبدأ يوم غد الأربعاء تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل، بحد أقصى يصل إلى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.

ويصبح معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد الزيادة 1320 ريالًا بدلًا من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالًا.

وتشمل الزيادةُ جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ5000 ريال.