شكرا لقرائتكم خبر عن أثبت ذلك بالخرائط.. عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يكشف مفاجأة: غزة ستزول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوغربيتس، في تغريدة على حسابه في منصة أكس، مساء أمس الاثنين، أن غزة لن تبق كما هي اليوم.

ورأى أن إسرائيل ستضم القطاع المكتظ بالسكان، ولن يعود هناك مكان لغزة بل ستصبح كلها ضمن إسرائيل.

ونشر صورة تضم عدة خرائط تظهر تآكل الأراضي الفلسطينية من قبل القوات الإسرائيلية.

وكتب قائلا: "إذا كنتم ما زلتم تعتقدون أن هذا الصراع يدور حول مكافحة الإرهابيين فأنتم مخطئون. فمنذ عام 1948 كان الهدف دائمًا يتعلق بترحيل الفلسطينيين".

وأكد أن "إسرائيل عمدت منذ سنوات طويلة إلى طرد الفلسطينيين بشكل غير قانوني من أراضيهم الأصلية".

وشدد على أن موقفه هذا لا يتعلق لا من قريب أو بعيد بمعاداة السامية، مؤكدا أن "كلا من اليهود والعرب لديهم جذور سامية".