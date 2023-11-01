المناطق المشمولة بالأمطار في المملكة اليوم الأربعاء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 نوفمبر 2023, 5:18 صباحاً

تشير أحدث الخرائط الجوية في مركز طقس العرب الإقليمي، إلى توقعات بأن يتزايد تأثر مناطق عديدة من المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء، بالأحوال الجوية غير المستقرة، ويرافقها هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث البرق والصواعق والرعد، بالإضافة إلى نشاط كبير في سرعة الرياح بشكل مؤقت إبان مرور السحب الرعدية. ويُتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتكاثر الغيوم الركامية ساعات ما بعد الظهر والمساء من يوم الأربعاء، على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة وصولًا لأجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ويرافقها هطول أمطار متوسطة قد يصحبها بعض الخلايا الغزيرة بشكل محلي، ويصحبها حدوث العواصف الرعدية والتيارات الهابطة المفاجئة، مع احتمالية جريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات. كما تمتد السحب الممطرة إلى أنحاء متفرقة من شمال ووسط المملكة بما فيها الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم، وصولًا لشمال منطقة الرياض إداريًّا، وكذلك شمال المنطقة الشرقية، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة في أغلبها ويرافقها حدوث الرعد أحيانًا.

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