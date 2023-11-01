يهودي متديّن.. مَن هو السفير الأمريكي الجديد في إسرائيل؟

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 نوفمبر 2023, 5:21 صباحاً

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على تعيين جاك لو؛ سفيراً للولايات المتحدة في إسرائيل، المنصب الشاغر منذ أشهر عدّة، في بلدٍ يخوض منذ أسابيع حرباً ضدّ حركة حماس. وعلى الرغم من أنّ إسرائيل حليف رئيس للولايات المتحدة إلا أنّ منصب السفير الأمريكي في إسرائيل شاغر منذ عودة السفير السابق توماس نايدز إلى واشنطن في يوليو. والسفير الجديد يهودي متديّن يبلغ من العمر 68 عاماً وتخرّج في جامعة هارفارد، وسبق له أن شغل منصب وزير الخزانة من 2013 حتى 2017 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما. والثلاثاء، حضّ رئيس لجنة الشؤون الخارجية بن كاردن؛ زملاءه في مجلس الشيوخ على المصادقة على تعيينه دون تأخير. وقال “لا يمكننا تحمُّل تأخير الأمور في وقت إسرائيل فيه بحالة حرب، وحيث تحتجز حماس رهائن في أنفاقها في غزة، وحيث العالم أجمع يراقب، وإسرائيل تقاتل للدفاع عن نفسها، وأرواح أمريكية في خطر”.

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