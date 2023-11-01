أمطارٌ متوسطة على محافظتَي الحناكية والمهد.. تشمل رياحاً شديدة وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية وتساقطاً للبَرَد وصواعقَ رعديّة

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محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنوّرة، اليوم، تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدامٍ في مدى الرؤية وتساقطاً للبرد وجرياناً للسيول وصواعقَ رعديّة، على محافظتَي الحناكية والمهد.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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