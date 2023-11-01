انت الان تتابع المطرية الأولى مستمرة 4 أيام.. جمعية الطقس: سحبٌ مُمطرة على جميع المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - توقّعت جمعية الطقس والمناخ، أن تستمر الحالة المطرية الحالية والأولى في هذا الموسم لأربعة أيام مقبلة.

وأضافت الجمعية تتشكّل اليوم بعض السحب التي قد تكون ممطرةً على أجزاءٍ من مناطق: #الرياض #الشرقية #حائل #الجوف #الحدود_الشمالية #القصيم #المدينة #مكة #الباحة #عسير #جازان.

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