تراند اليوم : الكشف عن عادات تزيد فرص الإصابة بسرطان الأمعاء!

صحيفة الخليج 365: كشف خبير التغذية الدكتور الكسندر مياسنيكوف، أسبابا جديدة للإصابة بسرطان الأمعاء بسبب سوء التغذية.

وأوضح أن تناول اللحوم الحمراء قليلة الألياف واللحوم المصنعة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

ويشير مياسنيكوف إلى أن أمراض الأمعاء مثل مرض كرون والتهاب القولون التقرحي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. لذلك في هذه الحالة يجب التقليل من اللحوم الحمراء والأطعمة الدهنية والمعجنات، وزيادة كمية الأطعمة النباتية الأصل.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يتناولون لفترة طويلة أدوية مضادة للالتهابات، ويعانون من الإمساك المزمن هم ضمن مجموعة الخطر.

وأكد أن التدخين والكحول والسمنة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.