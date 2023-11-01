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تراند اليوم : بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل عدد من جنوده في قطاع غزة

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صحيفة الخليج 365: أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل 9 جنود خلال هجومه على قطاع غزة.

العملية البرية

وكشف الجيش الإسرائيلي عن أسماء الجنود الإسرائيليين التسعة الذين قتلوا في مواجهات في شمال قطاع غزة وسط العملية البرية المستمرة للجيش الإسرائيلي.

هجوم حماس

وارتفع عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي إلى 326 جنديا، بحسب إحصائيات الجيش الإسرائيلي.

كتيبة تسابار

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 4 جنود بجروح خطيرة، مضيفا أن جنديين من الكتيبة 77 وثالث من كتيبة تسابار وجندي آخر من كتيبة روتم أصيبوا بجروح خطيرة، وفق صحيفة "جيروزليم بوست" الإسرائيلية.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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