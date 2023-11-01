شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وتبوك.

في حين يستمر توقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل والشرقية.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا خلال الليل من شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وقد تصل سرعة الرياح الى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الرياض

تشهد الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

يُتوقع أن تشهد الطائف أمطارًا متوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

تشهد المدينة المنورة أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في القصيم

يُتوقع أن تشهد الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، استمرار حالة الأمطار المتوسطة، مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدي الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

تشهد طريف أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في نجران

يُتوقع أن تشهد بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في تبوك

تشهد تبوك أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في حائل

يُتوقع أن تشهد الحائط والسليمى والشملى والغزالة وحائل وموقق، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في عسير

تشهد أبها والنماص وبلقرن وتنومة وسراة عبيدة، شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الجوف

يُتوقع أن تشهد القريات وطبرجل، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الباحة

تشهد الباحة والعقيق والقرى وبلجرشي وبني حسن، شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في جازان

يُتوقع أن تشهد الدرب وجازان، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.