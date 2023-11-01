السعودية | الفريق اليحيى يشهد حفل تكريم متقاعدي الأحوال المدنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شهد معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أمس الثلاثاء ، حفل تكريم متقاعدي الأحوال المدنية (مسيرة عطاء)، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض.

ونقل معاليه تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، لمنسوبي الأحوال المدنية ممن أحيلوا للتقاعد على ما بذلوه من جهود في أداء المهام والواجبات الوظيفية خلال فترة عملهم لخدمة دينهم ووطنهم، مؤكدًا أن هذا التكريم موقف تقدير وعرفان بعد مسيرة حافلة بالعطاء أسهموا خلالها في بناء وطنهم نحو مستقبل واعد في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله -.