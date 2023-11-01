الأرصاد: أمطار رعدية متوقعة على معظم أنحاء المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة وتبوك.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل والشرقية.

أمطار رعدية متوقعة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل والشرقيةيفتح الرابط في نافذة جديدة.

وأوضح المركز أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 إلى 32 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمريفتح الرابط في نافذة جديدة.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي فستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 إلى 28 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حركة الرياح السطحية على الخليج العربييفتح الرابط في نافذة جديدة.

وأهاب المركز الوطني للأرصاد بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة التي تصاحب هذه الحالة الجوية.