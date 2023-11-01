شكرا لقرائتكم خبر عن اليك اقوى وصفة طبيعية جبارة لتنظيف القولون بدون أي عقاقير طبية (تعرف عليها) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قد يعاني الكثير من الناس من مشكلة القولون والآلام الناتجة عنه، ويبدأ معظمهم في مشوار العلاج الطبي واتباع نظام غذائي معين والكثير من هذه الأمور ولكن توحد بع الخطوات التي تساعدك على تنظيف القولون وعدم تسببه بأي آلام لك مرة أخرى مثل أن تتناول بعض الوجبات الصحية مع وجود كمية كبيرة من الألياف والمواد الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة، والإبتعاد عن تناول اللحوم والأطعمة المصنعة والمواد الغذائية التي تحتوي على مواد كيميائية ومواد غير صحية، وأشارت بعض التقارير الطبية أنه يحب الابتعاد عن اللحوم أو الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والتي تؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون، وينصح بتناول البروتينات الصحية مثل الدواجن والأسماك.

أطعمة تساعدك على تنظيف القولون

إذا أردت تنظيف القولون للوقاية من الأمراض التي قد يسببها فيجب عليك إذا كنت مدخن أن تقلع عن التدخين والتوقف أيضا عن تناول أي كحوليات لأن الكحول من أكثر الأشياء المدمرة للكبد والقولون حيث أن الكحوليات تتسبب في تليف الكبد وعدم قدرته على أداء وظيفته الحيوية وهي تفتيت السموم والتخلص منها بل أنه عند حدوث تليف للكبد فإن السموم تصل إلى القولون وبالتالي قد تتسبب في الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى، ولكن هناك بعض الأطعمة والمواد الغذائية التي تعمل على تنظيف القولون والوقاية من الأمراض التي قد يسببها وبعض العادات الصحية الهامة وهي:

1- شرب المياه باستمرار: يعتبر شرب الماء بشكل منتظم إحدى الطرق الشائعة التي يتم استخدامها لتنظيم عملية الهضم، لذا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية أو يرغبون في تنظيف القولون بشكل طبيعي، بشرب 6 إلى 8 أكواب من الماء الفاتر يوميًا.

2- شرب المياه المالحة: من العادات الصحية الهامة أن تتناول الماء المالح على الريق وذلك لأنه يعمل على غسل المعدة والتخلص من أي متبقيات من المواد الغذائية، ويساعد أيضا في التخلص من الفضلات المتصلة في القولون ويعالج الإمساك بشكل فعال.

3- تناول عصير الفاكهة والخضروات: تستخدم عصائر الخضروات والفاكهة الطازجة لتنظيف القولون وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والمواد الكيميائية النباتية التي تساعد على تنظيف القولون، وذلك مثل التفاح والموز والكيوي والبرتقال والخيار والخس، كما يفضل شرب العصير الطازج بدون تصفيته أو التخلص من الألياف والعناصر الغذائية الغنية به.