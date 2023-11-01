شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية وضعت كاميرا مراقبة في المطبخ فأكتشفت مفاجأة صادمة تفعلها الخدامة كل يوم في العصير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمشهد من مسلسل “حياة_ثانية” المسلسل يحاكي الواقع الذي يمر فيه اكثر الناس، عندما نحسن للناس الغلط الي ماتستاهل، يردون الحسنة بالسيئة، ويستغلون الضروف والمواقف استغل سلطان الخدامة ليمشي خططه الخبيثه على ام مروى لكن استخدمو كاميرات في المطبخ واكتشفو امره وعاقبوه بطريقه لاتخطر على بال ابليس.

وظهرت مروى مصدومه من الي شافته من سلطان بعد ان كانت توثق فيه بشكل لايصدق سلمت له كل شيء وحاولت تتماسك وتجمع قواها لتحسس سلطان انها ماتعرف شيء.



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ومسلسل حياة ثانية من تأليف علاء حمزة واخراج : محمد القفاص، وبطولة هدى حسين، وتركي اليوسف، وهبة الدري، ونور الغندور.