بعد "التخصّص" و"العام" وللسنة الرابعة.. المعلمون والمعلمات يستعدون لاختبار "التربوي"

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محمد بن مسعود - الدمام - يستعد المعلمون والمعلمات، لدخول اختبار التربوي "العام" بعد أن أنهوا إجراءات التسجيل للسنة الرابعة على التوالي؛ بهدف تطبيق إجراءات اختبارات الرخصة المهنية بعد أن أُجري في الأعوام الثلاثة الماضيَة (اختبار تخصّص واختبار عام).

وتنطلق يوم غد الاختبارات في الفترة الأولى "الاختبار التربوي" خلال أيام عدة، حيث يتوافد عديدٌ من المعلمين والمعلمات على المقار التي خُصصت لهم في الكليات والجامعات بمختلف أنحاء السعودية، لإجراء اختبار الفترة الأولى "الاختبار العام التربوي"، ضمن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، أو المتقدّمين على الوظائف التعليمية، للسنة الرابعة على التوالي، وهي السنة الأخيرة على انتهاء المهلة الممنوحة لهم لإصدار الرخصة المهنية.

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