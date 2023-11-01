انت الان تتابع بين 36 و10 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 نوفمبر 2023, 6:34 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة 36 مئوية فيما سجلت السودة 10 مئوية. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة والأحساء 35 مئوية، والدمام وينبع 34 درجة، وكل من جازان والصمان والقنفذة 33 مئوية، تليها وادي الدواسر وشرورة والخرج والدهناء 32 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ10 مئوية، تليها أبها 14 درجة، والباحة 15 مئوية، وطريف 16 مئوية، وتبوك والطائف 17 درجة، وكل من حائل وعرعر وسكاكا والقريات والمجمعة 18 درجة. وسجلت مكة المكرمة وتبوك وسكاكا وجازان نسبة رطوبة 90%.

كانت هذه تفاصيل خبر بين 36 و10 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.