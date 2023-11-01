انت الان تتابع أمطار غزيرة.. أبرز الظواهر الجوية للـ24 ساعة المقبلة تُبرزها الأرصاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 نوفمبر 2023, 6:47 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الأربعاء ولمدة 24 ساعة. وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد استمرار التوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والقصيم، وحائل، والشرقية). وأضاف المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (الرياض، والجوف، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، وتبوك). وتابع المركز أن مكة المكرمة أعلى درجة حرارة اليوم بـ36 مئوية فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 10 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة 90% بتبوك وجازان.

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة.. أبرز الظواهر الجوية للـ24 ساعة المقبلة تُبرزها الأرصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.