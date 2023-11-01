تراند اليوم : شاهد.. فيديو الإطاحة بعدد من مرتكبي الجرائم ومهربي المخدرات في المملكة .. والكشف عن جنسياتهم

صحيفة الخليج 365 : استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، مساء أمس الثلاثاء، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مختلف مناطق المملكة.

وأظهر المقطع الذي نشر بعنوان "في قبضة رجال الأمن" على حساب الأمن العام في منصة إكس، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، تمثلت فيما يلي:

1/ القبض على مواطن في الرياض قام بترويج 2 كجم من مادة الحشيش المخدر و3311 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.

2/ ضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية قام بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في كسر زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية وأجهزة إلكترونية.

3/ القبض على شخص قام بترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرّتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي في جازان.

4/ الإطاحة بمقيم من الجنسية اليمنية، و4 مواطنين قاموا بترويج مادتَي الحشيش والكوكايين المخدّرتيْن.

5/ تم ضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومقيم باكستاني، و3 مواطنين، قاموا بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في السطو على المنازل وسرقة مبالغ مالية ومصوغات وأجهزة إلكترونية والمتاجرة بها في الرياض.