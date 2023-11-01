تراند اليوم : أردوغان يعلق باللغة العربية على تطورات الأوضاع في غزة واستمرار قصف المدنيين .. ويوجه رسالة حادة للصامتين عن مجازر إسرائيل

صحيفة الخليج 365 : علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء على حسابه في منصة إكس على التطورات في قطاع غزة والعمليات التي تجريها إسرائيل ضد حركة حماس بعد الهجوم الذي نفذته الأخيرة داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، موجها انتقادات لمن وصفهم بـ"الصامتين المتفرجين".

وقال أردوغان في تدوينة على صفحته باللغة العربية: "أقولها بكل صراحة ووضوح.. إن الذين يقفون اليوم موقف المتفرج الصامت تجاه ما يحدث من قتل لآلاف الأطفال الفلسطينيين في غزة، لن يبقى لحديثهم أي قيمة في أي قضية غدا".

وتابع قائلا: "لأن المهم هو الحديث في الأوقات الصعبة. وكشف الحقائق اليوم. إن أولئك الذين يصمتون ولا يعترضون على المجازر التي تقوم بها إسرائيل 'المدافعون عن الحق في المياه العذبة' لن يأتي الخير أبدا منهم لا للإنسانية ولا للعالم.. نحن نؤمن بذلك، ونتحرك وفق ذلك، وبإذن الله تعالى، سنواصل الحفاظ على موقفنا القوي والثابت في هذا الأمر".