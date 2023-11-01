شكرا لقرائتكم خبر عن "سلمان للإغاثة" يواصل تقديم المساعدات لمتضرري إعصار "تيج" باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الثلاثاء، تقديم مساعدات إيوائية متنوعة للأسر المتضررة من إعصار "تيج" في مديرية حصوين بمحافظة المهرة، حيث شملت المساعدات الخيام والحقائب الإيوائية.

وثمّن الأمين العام بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، الدعم الكبير الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة لأبناء المحافظة في مختلف القطاعات، والتي أسهمت بحمد الله في تخفيف معاناتهم.

يأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المناطق اليمنية المتضررة جراء الإعصار "تيج ".