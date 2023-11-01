افتتاح واجهة أبحر الجنوبية في نوفمبر

تجري أمانة جدة استعداداتها لافتتاح مشروع تطوير الواجهة البحرية لشاطئ أبحر الجنوبية خلال نوفمبر الجاري بعد أن انتهت من أعمال تطوير المشروع البالغ مساحته أكثر من 200 ألف متر وبطول 3 كيلو مترات، وبلغ تكلفته أكثر من 270 مليون ريال.

ويحتوي المشروع على ممشى بحري ومسطحات خضراء ومسار للدراجات وشواطئ رملية ومواقف للسيارات إضافة إلى سقالة بحرية ومبان خدمية واستثمارية وأعمال بحرية وتجهيز للبنية التحتية بشكل كامل من شبكة للكهرباء وشبكة للصرف الصحي وشبكة تصريف لمياه الأمطار والسيول، كما تتضمن تجهيزات المشروع توفير كاميرات للمراقبة تغطي كامل الموقع مرتبطة بغرفة للتحكم.

يأتي المشروع ضمن مشاريع تطوير الواجهات البحرية بهدف تحسين تجربة المتنزهين والزوار لعروس البحر الأحمر وخلق بيئة بحرية سياحية جاذبة، فضلا عن رفع نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية.