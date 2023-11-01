نصف القضايا العمالية بالرياض ومكة

القضايا بالمناطق
ـــــــــــــــ الرياض
24413
23686 منجزة
23865 حكما
ــــــــــ مكة المكرمة
21903
21808 منجزة
21609 أحكام
ــــــــــــــ الشرقية
10425
10402 منجزة
2553 قرارا
ــــــــــــــ عسير
4606
4028 منجزة
826 قرارا
ـــــــــــــ المدينة المنورة
4176
4059 منجزة
894 قرارا
ــــــــــ القصيم
3834 قضية
3717 منجزة
3627 حكما
ــــــــــ حائل
3613
3258 منجزة
2962 حكما
ــــــــــــ تبوك
2389
2420 منجزة
2245 حكما
ـــــــــ جازان
2048
1998 منجزة
1903 أحكام
ــــــــــــــ الجوف
1506
1142 منجزة
1058 حكما
ـــــــــــ نجران
874
846 منجزة
826 حكما
ــــــــــــ الحدود الشمالية
723
616 منجزة
623 حكم
ـــــــــــــ الباحة
619
560 منجزة
546 حكما
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