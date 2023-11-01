نصف القضايا العمالية بالرياض ومكة

استحوذت منطقتا الرياض ومكة المكرمة على أكثر من نصف قضايا المحاكم العمالية بـ 46.316 قضية من بين 81129 قضية مقيدة لدى المحاكم منذ بداية العام 2023 بجميع المناطق، في الوقت الذي سجل إجمالي عدد القضايا المنجزة 78540، وبلغ عدد الجلسات 191913 جلسة، والأحكام 78016 جلسة، كما صدر 26856 قرارا. القضايا بالمناطق ـــــــــــــــ الرياض 24413 23686 منجزة 23865 حكما ــــــــــ مكة المكرمة 21903 21808 منجزة 21609 أحكام ــــــــــــــ الشرقية 10425 10402 منجزة 2553 قرارا ــــــــــــــ عسير 4606 4028 منجزة 826 قرارا ـــــــــــــ المدينة المنورة 4176 4059 منجزة 894 قرارا ــــــــــ القصيم 3834 قضية 3717 منجزة 3627 حكما ــــــــــ حائل 3613 3258 منجزة 2962 حكما ــــــــــــ تبوك 2389 2420 منجزة 2245 حكما ـــــــــ جازان 2048 1998 منجزة 1903 أحكام ــــــــــــــ الجوف 1506 1142 منجزة 1058 حكما ـــــــــــ نجران 874 846 منجزة 826 حكما ــــــــــــ الحدود الشمالية 723 616 منجزة 623 حكم ـــــــــــــ الباحة 619 560 منجزة 546 حكما



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