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نصف القضايا العمالية بالرياض ومكة

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استحوذت منطقتا الرياض ومكة المكرمة على أكثر من نصف قضايا المحاكم العمالية بـ 46.316 قضية من بين 81129 قضية مقيدة لدى المحاكم منذ بداية العام 2023 بجميع المناطق، في الوقت الذي سجل إجمالي عدد القضايا المنجزة 78540، وبلغ عدد الجلسات 191913 جلسة، والأحكام 78016 جلسة، كما صدر 26856 قرارا.

القضايا بالمناطق

ـــــــــــــــ الرياض

24413

23686 منجزة

23865 حكما

ــــــــــ مكة المكرمة

21903

21808 منجزة

21609 أحكام

ــــــــــــــ الشرقية

10425

10402 منجزة

2553 قرارا

ــــــــــــــ عسير

4606

4028 منجزة

826 قرارا

ـــــــــــــ المدينة المنورة

4176

4059 منجزة

894 قرارا

ــــــــــ القصيم

3834 قضية

3717 منجزة

3627 حكما

ــــــــــ حائل

3613

3258 منجزة

2962 حكما

ــــــــــــ تبوك

2389

2420 منجزة

2245 حكما

ـــــــــ جازان

2048

1998 منجزة

1903 أحكام

ــــــــــــــ الجوف

1506

1142 منجزة

1058 حكما

ـــــــــــ نجران

874

846 منجزة

826 حكما

ــــــــــــ الحدود الشمالية

723

616 منجزة

623 حكم

ـــــــــــــ الباحة

619

560 منجزة

546 حكما


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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