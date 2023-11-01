شكرا لقرائتكم خبر عن "اكتشاف صادم: اصفرار بياض العين يكشف عن مرض خطير وعلاجه الوحيد هو..." والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يشير الدكتور دميتري ديمينتيف، أخصائي طب العيون في روسيا، إلى أن أسباب اصفرار بياض العين يمكن أن تكون متعددة. ومن أجل منع تغير الصلبة، يجب معرفة هذه الأسباب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أمراض الكبد

أحد الأسباب الرئيسية لاصفرار بياض العين هو أمراض الكبد التي تسبب اليرقان. في حالة وجود أمراض الكبد، تتعطل وظيفة البيليروبين الذي يقوم بتحليل الدهون وإخراجها عبر الأمعاء. ونتيجة لذلك، تتراكم الصبغة الصفراء في الجسم، مما يؤدي إلى تلون الجلد وبياض العين باللون الأصفر.

اختلال في خلايا الدم الحمراء

تحدث تلون بياض العين باللون الأصفر أيضًا في حالة تحطم خلايا الدم الحمراء لسبب ما، ويعرف هذا الحالة باليرقان الانحلالي. قد يحدث ذلك في حالة فقر الدم والملاريا والاحتشاء الرئوي ونزيف الدم الداخلي والإصابة بالطفيليات. كما يحدث أيضًا عند انسداد مجاري المرارة وفي حالة أمراض البنكرياس والأورام وأمراض العيون مثل مرض الشحمية (لطخة دهنية) pinguecula.

الوقاية والعلاج

في حالة اصفرار العين، من الضروري استشارة الطبيب لتشخيص السبب وتلقي العلاج اللازم. ولتخفيض خطر الإصابة باليرقان، ينصح باتباع الإجراءات الوقائية التالية:

تغيير النظام الغذائي

يجب تجنب تناول السكر والملح والمعجنات والمقليات، حيث تسبب هذه الأطعمة اضطرابًا في عمل الكبد والبنكرياس. يجب أيضًا زيادة تناول الماء وتناول الفواكه التي تحسّن عمل البنكرياس.

الحفاظ على صحة العينين

يجب تقليل ساعات العمل على الكمبيوتر وزيادة الترميش أمام الشاشة، حيث أن هذه العمليات مهمة لصحة العينين وتساعد في الوقاية من اصفرار بياض العين.