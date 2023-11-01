شكرا لقرائتكم خبر عن علامة في الأظافرتدل على إصابتك بالمرض الذي حيرالعالم وقتل الملايين وعجزالأطباء عن علاجه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

مع مرور الوقت، يتم اكتشاف علامات ومستجدات جديدة حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وآخر هذه المستجدات هو ما ذكره الدكتور كاران راج، حيث قال إن التغير في مظهر أظافرك يمكن أن يشير إلى إصابتك بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

دكتور كاران راج ومقاطع الفيديو على TikTok

حقق الدكتور كاران راج شهرة واسعة على منصة TikTok من خلال نشر مقاطع فيديو يتناول فيها كل شيء، بدءًا من نصائح النوم وصولاً إلى الحقائق الطبية الغريبة. وقد حصل على ملايين المتابعين بفضل محتواه القيم والمفيد.

تفسير الخطوط "بيو"

يتمثل تشكل خطوط "بيو" في ظهور خط أبيض يمتد أفقيًا عبر عرض الظفر بحافة بارزة. ومع ذلك، يجب أن يتم التأكيد على أن هذه الخطوط ليست اختبارًا دقيقًا لتشخيص إصابتك بفيروس كورونا، حيث يمكن أن يكون سببها عوامل متعددة.

أفضل طريقة للتأكد من إصابتك بفيروس كورونا

وأوضح الدكتور كاران راج في التعليقات أن هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور خطوط "بيو" على أظافرك. ولذلك، ينصح بأن أفضل طريقة للتأكد من إصابتك بفيروس كورونا هي إجراء اختبار الأجسام المضادة.

تأثير كوفيد-19 على الأظافر

يقول الدكتور راج إن وجود خطوط بيضاء أو نتوءات على الأظافر قد يكون علامة على إصابة الشخص بفيروس كورونا. هذه الخطوط البيضاء أو النتوءات تعرف بخطوط بيو وتحدث عندما يكون هناك انقطاع مؤقت في نمو الأظافر نتيجة للإصابة بعدوى. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن هذه الخطوط ليست محصورة فقط في حالة الإصابة بكوفيد-19، بل يمكن أن تنجم عن أي مرض أو صدمة للجسم.

تشخيص الإصابة بكوفيد-19

على الرغم من أن وجود خطوط بيو على الأظافر يمكن أن يكون إشارة إلى إصابة بفيروس كورونا، إلا أنه ليس تشخيصًا قاطعًا. أفضل طريقة للتأكد من إصابتك بكوفيد-19 هي إجراء اختبار الأجسام المضادة.

تأثير الخطوط البيضاء على الأظافر

عندما يحدث انقطاع في نمو الأظافر، يمكن أن تظهر خطوط بيضاء أو نتوءات على الأظافر. وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة قد تكون مزعجة، إلا أنها غير ضارة وستختفي مع نمو الأظافر مرة أخرى. قد تستمر هذه الخطوط لعدة أسابيع أو أشهر بعد الإصابة، ولكنها ستختفي تدريجياً.

استشارة الطبيب

إذا لاحظت وجود خطوط بيضاء أو نتوءات على أظافرك وكنت قلقًا بشأن إصابتك بكوفيد-19 أو أي مشكلة صحية أخرى، فمن الأفضل استشارة الطبيب. يمكن للطبيب تقييم حالتك وتقديم التشخيص الصحيح والعلاج الملائم إذا لزم الأمر.