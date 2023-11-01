تكليف "المشعان" متحدثاً رسمياً للهيئة العامة للأمن الغذائي

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي أحمد الفارس، قراراً بتكليف خالد المشعان، متحدثاً رسمياً للهيئة، إضافة إلى مهامه مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي.

ويهدف هذا القرار لفتح قنوات التواصل مع وسائل الإعلام بما يضمن رفع مستوى الشفافية وتعزيز التواصل، وتزويدهم بالمعلومات والإحصائيات الموثقة من مصدرها الرسمي.

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