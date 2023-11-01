أمانة المدينة المنورة تعلن بدء التسجيل لتقديم خدمات الإعاشة لموسم الحج المقبل

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت أمانة المدينة المنورة بدء التسجيل لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج والزائرين خلال موسم الحج لعام 1445هـ.

ودعت الأمانة الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الإعاشة والتغذية، إلى تقديم طلباتها، ورفع المستندات على الرابط: investment.amana-md.gov.sa/HajEasha عبر المسار الموحد لوزارة الحج والعمرة.

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