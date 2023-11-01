انت الان تتابع بعد "بالتل".. "جوال" الفلسطينية تعلن انقطاع كافة خدماتها للاتصالات والإنترنت بغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 نوفمبر 2023, 8:24 صباحاً

أعلنت شبكة "جوال" الفلسطينية للاتصالات الخلوية والإنترنت، اليوم الأربعاء، انقطاع كافة خدماتها في قطاع غزة. وقالت "جوال" في بيان لها على منصة "إكس": "أهلنا الكرام في الوطن الحبيب، نأسف للإعلان عن انقطاعٍ كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة؛ وذلك بسبب تعرض المسارات الدولية -والتي تم إعادة وصلها سابقًا- للفصل مرة أخرى". وفي وقت سابق، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، عن انقطاع كامل لكل الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة. وبحسب "روسيا اليوم" فقد جاء في بيان للشركة: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة؛ بسبب تعرض المسارات الدولية -والتي تم إعادة وصلها سابقًا- للفصل مرة أخرى". ويعاني سكان غزة من غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة؛ حيث تجاوزت حصيلة شهداء القصف على القطاع منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح.

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