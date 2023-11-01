تراند اليوم : شاهد .. لقطات لخروج عشرات الأجانب من غزة إلى الأراضي المصرية .. والكشف عن الجنسيات المسموح لها بالمغادرة

صحيفة الخليج 365 : بدأ العشرات من حاملي الجنسيات الأجنبية بالخروج من جنوب القطاع عبر معبر رفح الحدودي.

وأظهرت لقطات مصورة من المكان توجه العشرات إلى الجانب المصري، فضلا عن خروج عدد من سيارات الإسعاف أيضا.

وكشفت هيئة المعابر في غزة السماح لنحو 500 أجنبي بمغادرة القطاع المحاصر، وفق ما أظهرت قوائم بالأسماء نشرتها على حسابها الرسمي في فيسبوك.

جنسيات الأجانب

وشملت اللوائح أسماء مواطنين من أستراليا والنمسا وبلغاريا وإندونيسيا والأردن وفنلندا وجمهورية التشيك واليابان.

كما سيسمح لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في القطاع بمغادرة غزة. إلا أن الهيئة لم تحدد بالضبط المنظمات غير الحكومية المعنية.