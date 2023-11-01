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تراند اليوم : شاهد.. لحظة فتح معبر رفح وعبور عدد كبير من المدنيين من غزة إلى الأراضي المصرية

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صحيفة الخليج 365 : نشرت قناة العربية مقطع فيديو يوثق تدفق المدنيين الفلسطينيين على معبر رفح بعد فتحه وخروجهم من غزة إلى الأراضي المصرية.

وقالت مذيعة العربية أن المدنيين الفلسطيين كانوا ينتظرون عند المعبر منذ اليوم الأول من الحرب.

من جانبه أكد المتحدث باسم معبر رفح في الجانب الفلسطيني، وائل أبو عمر، أنه تم إبلاغهم بشكل رسمي من الجانب المصري بفتح المعبر، الأربعاء، لمرور الجرحى من قطاع غزة إلى مصر.

وكشف أبو عمر أن "أول دفعة مقرر عبورها الأربعاء تضم 81 من الجرحى ذوي الإصابات الخطيرة ومن يحتاجون لرعاية طبية خاصة لم تعد تتوفر في مستشفيات قطاع غزة بسبب القصف والحصار"، بحسب سكاي نيوز.

ونوّه إلى أنه سيتم تقرير موعد عبور الدفعات التالية من الجرحى بالتنسيق مع الجانب المصري بعد الانتهاء من عبور أول دفعة وتسكينهم بالمستشفيات المصرية.

وشدد على أنه "ليست هناك أية تعليمات بخصوص عبور الأجانب ومزدوجي الجنسية، فقط عبور بعض الجرحى".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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