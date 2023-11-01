تراند اليوم : رجل يكشف عن تصرف غريب من زوجته تداوم عليه كل فترة .. ويعلق: أبغى أعلمها الأدب والذرابة

صحيفة الخليج 365 : كشف رجل عن سبب غريب لذهاب زوجته للمستشفى وبقائها فيه طالبا من المتابعين عن طريقة لتأديبها.

وقال الزوج في رسالة متداولة: بكتب سالفتي والله ما هي هينة، زوجتي بين فترة والثانية تنام في المستشفى، تقول تعبانة ولما توصل للدكتور يقول لازم تكون تحت الملاحظة يومين.

وتابع الزوج: كل فترة تصير نفس السالفة مع إنها سليمة ما فيها شي واكتشفت من فترة إنها حجة للهروب من البيت وأهلي وعيالها ، ترتاح يومين بالمستشفى وتطلع تقول للدكتور نفسيتي وووو.

واختتم الزوج رسالته قائلا: أبغى أعلمها الأدب والذرابة، أبغى أقسى حل .