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تراند اليوم : رجل يكشف عن تصرف غريب من زوجته تداوم عليه كل فترة .. ويعلق: أبغى أعلمها الأدب والذرابة

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رجل يكشف عن تصرف غريب من زوجته تداوم عليه كل فترة .. ويعلق: أبغى أعلمها الأدب والذرابة

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صحيفة الخليج 365 : كشف رجل عن سبب غريب لذهاب زوجته للمستشفى وبقائها فيه طالبا من المتابعين عن طريقة لتأديبها.

وقال الزوج في رسالة متداولة: بكتب سالفتي والله ما هي هينة، زوجتي بين فترة والثانية تنام في المستشفى، تقول تعبانة ولما توصل للدكتور يقول لازم تكون تحت الملاحظة يومين.

وتابع الزوج: كل فترة تصير نفس السالفة مع إنها سليمة ما فيها شي واكتشفت من فترة إنها حجة للهروب من البيت وأهلي وعيالها ، ترتاح يومين بالمستشفى وتطلع تقول للدكتور نفسيتي وووو.

واختتم الزوج رسالته قائلا: أبغى أعلمها الأدب والذرابة، أبغى أقسى حل .

رجل يكشف عن تصرف غريب من زوجته تداوم عليه كل فترة .. ويعلق: أبغى أعلمها الأدب والذرابة
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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