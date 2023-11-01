شكرا لقرائتكم الضمان الاجتماعي: 5 خطوات لمعرفة نتيجة الاعتراض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف حساب الضمان الاجتماعي والتمكين عن آلية وخطوات الاطلاع على نتيجة الاعتراضات المالية المقدمة من المستفيدين بالتزامن مع بدء إيداع الدفعة 23 اليوم.

الاطلاع على نتيجة الاعتراض

ويمكن الاطلاع على نتيجة الاعتراضات المالية من خلال ما يلي:

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تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

الانتقال إلى البرامج.

اختر برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي

الدخول إلى الاعتراضات.

الضغط على رمز العين للاطلاع على النتيجة.

إيداع الضمان الاجتماعي

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدأت في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين، شاملة رفع الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% للعائل وفق التوجيه الملكي الكريم.

الحد الأقصى للمعاش الضماني

وكانت منصة الضمان والتمكين أعلنت ارتفاع الحد الأقصى للمعاش الذي تحصل عليه الأسرة الواحدة إلى 5000 ريال شهريًّا بعد زيادة الحد الأدنى الأساسي بنسبة 20%.

ووفقًا للتعديلات الجديدة فإن الحد الأدنى الأساسي لرب الأسرة سيرتفع إلى 1320 ريالًا شهريًّا بدلًا من 1100، فيما سيرتفع المخصص الشهري للتابع من 550 إلى 660 ريالًا، وبحد أقصى 5000 ريال للأسرة. ولا يحتاج مستفيدو الضمان إلى إجراء أية معاملات على المنصة الإلكترونية حيث ستنعكس الزيادة تلقائيًّا.

وتهدف الزيادة إلى تحقيق ما يلي: