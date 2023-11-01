شكرا لقرائتكم منصة ⁧أبشر⁩ تتيح شراء اللوحات المميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تتيح منصة ⁧أبشر⁩ للأفراد شراء اللوحات المميزة من خلال المشاركة في مزاد إلكتروني دون الحاجة إلى تكبد عناء الانتقال إلى الوحدات المرورية.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا ودعت الراغبين في الحصول عليها إلى دخول المزاد اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

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مزاد اللوحات المميزة

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال 4 خطوات وهي:

1ـ الدخول على منصة أبشر.

2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

3 ـ اختيار المرور.

4ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

ويبدأ المزاد اليوم وينتهي غدًا الخميس وفق ما أعلنت الإدارة العامة للمرور.

خدمات المرور في أبشر

وهناك العديد من الخدمات المرورية التي يمكن الحصول عليها إلكترونيًا من خلال المنصة الوطنية من بينها ما يلي: