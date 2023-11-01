شكرا لقرائتكم مقترح عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد يثير الجدل: الجمعة عبادة أم عمل؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - علقت الكاتبة الدكتورة عزة السبيعي، على مقترح بأن تكون عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد، مشيرة إلى أن العمل يوم الجمعة لا يتعارض مع العبادة.

وقالت السبيعي خلال لقاء لها مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية: “الدين الإسلامي هو دين عمل، وليس دين راحة، ويعتبر العمل عبادة، وهناك قواعد أصولية في الإسلام تقدم مصلحة الفرد والمجتمع على بعض الأمور والآراء الفقهية التي ليس أصل في الشريعة الإسلامية، أو مرجع قاله الله عز وجل أو قاله الرسول عليه الصلاة والسلام”.

قد يهمّك أيضاً

العمل يوم الجمعة

وتابعت: “في عهد الصحابة أو النسخة الأولى من الإسلام كان الصحابة يكرهون ترك العمل يوم الجمعة لعدم التشبه مع أصحاب الأديان الأخرى الذين يتركون العمل يوم عبادتهم”، بحسب قولها.

وأضافت: “الإسلام يرى أن العمل نوع من أنواع العبادة لا يجب أن يوقفه شيء، وفقط يحرم العمل وقت صلاة الجمعة الذي يتراوح من 20 لـ35 دقيقة وبعد ذلك يمارس الناس أعمالهم دون أن توقف الحياة أو المصالح”.

وأشارت إلى أن العمل يوم الجمعة سوف يزيد أعداد المُصلين ويقلل من عدد المتكاسلين عن صلاة الجمعة.

ردود أفعال:

وأثارت تصريحات السبيعي ردود أفعال مختلفة بين مؤيدين للمقترح ومعارضين لها، حيث قال محمد النشمي: “يوم الجمعة يوم عبادة وذكر لله وموعظة واجتماع للأسر، وإذا كان عمل انشغل الناس بالعمل وذهبت روحانية اليوم ولم يعد لنا أي ميزة بين الأمم”.

وعلقت ريما: “يجب أن نسأل من جعل السبت والأحد إجازة عند اليهود والنصارى ولماذا، ولماذا اختار الله لنا يوم الجمعة وما الأعمال التي تشرع فيه؟”

وقال عبدالله العجلان: “ما تزال الأعمال الخاصة كالمطاعم والبقالات لا تتوقف يوم الجمعة، لكن المشكلة في يومي السبت والأحد، فالتوقف عن العمل فيهما فيه تشبه بهم وبأعيادهم، مع العلم أن الأعمال الاقتصادية الخارجية هي التي تتعطل فقط”.

ورأى ابن حثلان أن “يوم الجمعة لا يقتصر على الصلاة وهناك خطبة تسبقها وقبلها حضور مبكر للمسجد فيه قربة لله تعالى”.

من جهتها، شددت منارة على أن “العمل عبادة، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كل الدول الإسلامية يوم الجمعة يوم عمل، إلّا قليل من الدول الإسلامية يوم الجمعة عندهم يوم إجازة”.