شكرا لقرائتكم استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 بمثابة هدية للفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - فازت السعودية باستضافة كأس العالم 2034، فيما اعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة ستعمل على تسريع اندفاع المملكة نحو كرة القدم العالمية والتوسع الأوسع في الرياضة العالمية.

كأس العالم 2034 هدية للفيفا

وقالت صحيفة “فايننشال تايمز”: إن فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034 هو بمثابة هدية للفيفا بعد فورة الإنفاق الضخم الذي بذلته السعودية في مجال كرة القدم، فمن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034 بعد أن قررت أستراليا، سحب عرضها في آخر لحظة.

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وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه سرعان ما حظي ترشيح استضافة السعودية بدعم أوسع، وهو ثمرة حملة المملكة المكثفة طوال الفترة الماضية لبناء شبكة رياضية عالمية بالإنفاق السخي على الرياضات المختلفة بخاصة كرة القدم. بخاصة بعدما وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم العشرات من اتفاقيات التعاون مع نظرائه في جميع أنحاء العالم في العام الماضي، بينما كان الرعاة من السعودية يبحثون بنشاط عن صفقات مع كل من الأندية ومنظمي بطولات كرة القدم.

كأس العالم 2034 في السعودية

أعلن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034. وجاء ذلك بعدما أصبحت السعودية الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب الاستضافة للمونديال الذي يقام بعد 11 عامًا من الآن.

وكتب إنفانتينو، عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام: “سيتم تنظيم أعظم عرض على وجه الأرض من قبل كندا والمكسيك والولايات المتحدة في عام 2026– في أمريكا الشمالية”.

السعودية المرشح الوحيد

وأضاف: “من المقرر أن تتم استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم FIFA في إفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا)– مع إقامة ثلاث مباريات احتفالية في أمريكا الجنوبية (الأرجنتين، باراجواي والأوروجواي) في عام 2030، ستشارك ثلاث نسخ وخمس قارات وعشر دول في تنظيم المباريات في البطولة– وهذا ما يجعل كرة القدم عالمية حقًّا”. وتابع: “وفي آسيا المملكة العربية السعودية في عام 2034”.

وأكد بيان سابق من فيفا، أن السعودية هي المرشح الوحيد لاستضافة البطولة، بعد انسحاب الملف الأسترالي، اليوم الثلاثاء.

دعم الاتحاد الآسيوي

وقال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان بعد وقت قصير من الإعلان عن البلد المضيف: “نعتقد أن الوقت مناسب للمملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم”.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يضم السعودية وأستراليا كأعضاء: إنه يدعم عرض الرياض.

كأس العالم 2034

ويعد كأس العالم 2034 هو النسخة التاسعة والعشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تعقد بشكل دوري كل أربع سنوات.

عادةً ما يتم تحديد الدولة المضيفة للبطولة بعد عدة سنوات من الإعلان الرسمي. وتتقدم الدول المهتمة بالتنظيم بعروضها وملفات الترشح للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). بعد ذلك، يتم التصويت على الدولة المضيفة المختارة من قبل أعضاء الفيفا في اجتماع الجمعية العمومية.