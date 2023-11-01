شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة المسائية والليلية في مدارس مكة والجموم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم مكة تعليق الدراسة الحضورية اليوم في الفترتين المسائية والليلة وتحويلها عن بُعد؛ بسبب الأحوال الجوية.

تعليق الدراسة

وقالت الإدارة إنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الأربعاء 17-4-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم .

قد يهمّك أيضاً