شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تحدد 50 ألف ريال مكافأة تشجيعية للإبلاغ عن مخالفات نظام الزراعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قواعد المكافآت التشجيعية لمن يساعد في الكشف عن مخالفات نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، على ألا يتجاوز مبلغ المكافأة (50.000) خمسين ألف ريال، وبحدٍ أدنى ألف ريال.​

شروط المكافأة

وحددت الوزارة شروط الحصول على المكافأة، والتي تتمثل في أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من مخالفات نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وألا يكون المبلِّغ قريبًا من الدرجة الأولى أو الثانية للمفتش المسؤول عن ضبط وإثبات المخالفة المبلّغ عنها.

واشترطت الوزارة أيضًا ألا يكون المبلِّغ شريكًا في ارتكاب المخالفة المبلَّغ عنها، وألا تكون سبق الإبلاغ عنها، وأن يكون استحقاق المكافأة بناءً على قرار يصدر من لجنة المكافآت التشجيعية، لا تستحق إلا بعد تحصيل المبالغ المستحقة.​

حماية سرية البلاغات

وأكدت الوزارة على ضمان سرية البلاغات المقدمة لها، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بهوية المبلغ، ويحق للوزارة عدم الإفصاح عن الإجراءات المتخذة حيال البلاغات والنتيجة التي تم التوصل إليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند ثبوت عدم صحة البلاغ المُقدّم.

وأشارت إلى أن طريقة التبليغ عن المخالفات تكون عن طريق القنوات والمنصات المعتمدة لدى الوزارة باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض على أن يتضمن على الأقل المعلومات الآتية مثل بيانات المبلغ: (اسمه، رقم التواصل رقم الهوية)، ومكان المخالفة وعنوانها، ونوع المخالفة، المستندات والمعلومات المؤيدة للبلاغ.​